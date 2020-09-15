طلاب الساعات المعتمدة .. اعرف البرامج المميزة بحاسبات عين شمس

قدمت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس برامجها المتميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم اتجاه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتخدم الثورة الصناعية والرقمية والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حاليا، وتلبي هذه البرامج احتياجات سوق العمل عن طريق التعاون مع كبرى شركات البرمجيات والمراكز البحثية في التدريب الصيفي.





ويتم اقامة ملتقى توظيف سنوي لتوفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج، حيث تقدم 5 برامج متميزة تعمل بنظام الساعات المعتمدة الذى يتيح للطالب تحديد العبء الدراسي له اثناء الفصل الدراسي ويتيح الاتصال المباشر بين عضو هيئة التدريس و الطالب و تعتمد طرق التقييم للطالب على أساس الانشطة و المهام و المشاريع الذى يكلف بها على مدار الفصل الدراسي و ليس فقط الامتحان النهائي.





واعلنت الكلية عن قبول طلاب ثانوية عامة علمي رياضة في البرامج التالية:





1- برنامج هندسه البرمجيات:

تعد رسالة البرنامج إعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل بما لديه من قدرات ومهارات عالية في مجالات هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتحديثها بما يتماشى مع التقدم العلمى واحتياجات سوق العمل.





تعرف علي رؤية البرنامج:





تسعى كلية الحاسبات والمعلومات في تطوير العملية التعليمية في جامعة اسيوط من خلال تقديم نموذج لبرنامج متميز ومتخصص يهدف الى تطوير البرامج الأكاديمية الأخرى الموجودة بالكلية او الجامعة





وينشر صدي البلد أهداف البرنامج:





برنامج هندسة البرمجيات يشمل المجالات العلمية التالية : هندسة البرمجيات – هندسة المعلومات – جودة النظم – هندسة المعرفة – تصميم البرمجيات – صيانة البرمجيات – فحص البرمجيات – منهجية تطوير البرمجيات – أنظمة أمان البرمجيات – أزمة البرمجيات ويهدف الى :-





تقديم برنامج أكاديمي جديد بالكلية يحتاجه سوق العمل وخاصتا فى صعيد مصر وتطويره باستمرار ليتواكب مع أصحاب المصالح (stakeholder).

إعداد كوادر بشرية متخصصة وذات كفاءة عالية فى البرمجيات ومجالاتها المختلفة والتى تتضمن هندسة البرمجيات -إدارة مشروعات نظم المعلومات - تطوير ودمج البرمجيات.





إعداد خريجين لهم القدرة العالية على المنافسة فى الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية فى هذه التخصص الجديد من خلال:





تنمية قدرة الطالب على التعرف على المشاكل ومعرفة الأدوات اللازمة لحل هذه المشاكل.

فهم أساسيات دورة حياة تطوير البرمجيات وتصميم وتحليل النظم، وأمن المعلومات، واستخراج البيانات، وإدارة الأزمات.

فهم وتطبيق مجموعة واسعة من مبادئ وأدوات هندسة البرمجيات، مثل منهجيات التصميم، واختيار الخوارزميات المناسبة.

ايجاد الحلول، بما في ذلك استخدام لغات البرمجة المناسبة والنظم والأدوات ومنهجيات التصميم، ونظم قواعد البيانات الخ.

تنفيذ وتصميم الخورزميات وتقييم الحلول من حيث الصفات النوعية العامة والمفاضلات الممكنة المقدمة في مشكلة معينة.

إجراء استكشاف الأخطاء في أنظمة البرمجيات وإصلاحها.

استخدام المعرفة والفهم فىنمزجة وتصميم الانظمة واستخدام الأدوات والتقنيات المناسبة لتحليل وتصميم وبناء الانظمة.

العمل بفاعلية كفرد او من خلال فريق في تصميم وتنفيذ البرمجيات.

تحليل التأثير المحلي والعالمي للحوسبة على الأفراد والمنظمات والمجتمع والتعاون مع الجامعات المتميزة بالخارج لإثراء وتطوير البرنامج.

إدراك القضايا الأخلاقية الأساسية التي تؤثر على نظم المعلومات ومسؤولياتهم المهنيةبعلم المعلومات.









2-برنامج الذكاء الاصطناعي

شروط الاتحاق بالبرنامج:

الحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي رياضة أو ما يعادلها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات للطلاب المتقدمين للالتحاق بمرحلة البكالوريوس.

الحصول على الحد الأدنى لكلية حاسبات ومعلومات على مستوى مصر، كما يقبل البرنامج الطلاب من جميع محافظات الجمهورية.

ويشترط للتخرج من البرنامج اجتياز الطالب 141 ساعة، ويدفع الطالب نحو 900 جنيه مقابل الساعة المعتمدة الواحدة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الي أن الذكاء الاصطناعي سيؤدى إلى إحداث تغييرات كبيرة فى وظائف واحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعى فيما يقرب من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوى من الذكاء الاصطناعى حسب المنطقة بين 2018-2030 إلى 25.5%.

3-برنامج الأمن السيرانى:

يهدف هذا البرنامج الي اعداد خريجين متخصصين فى مجال أمن المعلومات ولديهم القدرة علي استخدام الوسائل التكنولوجية لمنع استخدام البيانات الغير مصرح بها وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الالكترونية ونظم الاتصالات والمعلومات التي تحتويها وذلك بهدف تعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية للمواطنين والمستهلكين من المخاطر





4-برنامج تقنية المعلومات الحيوية

اهداف البرنامج :

إعداد كوادر متخصصة فى تقنية المعلومات الحيوية لديهم قدرات ومهارات علمية وعملية عالية الجودة فى برمجيات تقنية المعلومات الحديثة وعلوم الحاسب وتطويعهم لحل المشكلات الحيوية(الطب الشرعي والعلاج الشخصي والوقائي ومجال تصنيع الأدوية والتطبيقات الوراثية والجينية المختلفة) . حيث تفتقر الأعمال التخصصية المرتبطة بمجالات التقنية الحيوية الى وجود خريجيين متخصصين فى البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ولديهم ايضا المعرفة العلمية والعملية فى مجال المعلومات الحيوية.تعميق الوعى العلمى والبحث التطبيقى فى مجال تكنولوجيا المعلومات الحيوية وعلوم

- كمااعلنت عن قبول أعداد محدودة في برنامج تقنيه المعلومات الحيوية Bioinformatics و الذى يقبل ثانويه عامة علمي علوم على ان يجتاز مقرر رياضة (2) ويجب نجاحه به و لا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمي.

وشروط القبول بالبرامج هو الحصول على الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية .

5- برنامج الأوساط الرقمية:

اهداف البرنامج :

يهدف هذا البرنامج الي اعداد خريجين لديهم القدرة علي انتاج تطبيقات يمكنها تخزين المعلومات بأشكال متنوعة تتضمن النصوص والصوروالرسوم المتحركة والأصوات، ثم عرضها بطريقة تفاعلية وفقا للاستخدامات المختلفة في مجالات الإعلانات والفن والتعليم والترفيه والمؤثرات الخاصة في الأفلاموالرسوم المتحركة والالعاب.

وتعرض صدي البلد مميزات البرامج :

• و تتميز البرامج بأنها تساير أحدث الاتجاهات العالمية فى تطوير التعليم وتحديثه حيث تتضمن المقررات الدراسية احدث المعلومات و التقنيات فى مجال علوم الحاسب و الذكاء الاصطناعي و أمن المعلومات والوسائط المتعددة و تطوير الالعاب التي تطابق ما يتم تدريسه في كثير من الجامعات الرائدة على مستوى العالم مما يتيح للخريج فرصة استكمال دراسته بأحد هذه الجامعات العالمية بسهولة.

كما يتم استخدام طرق التعليم الحديثة القائمة على التعلم الذاتي وحلقات النقاش وحل المشكلات واعداد التقارير العلمية وعرضها ومناقشتها.

• الارتباط بسوق العمل والتفاعل مع المجتمع وذلك بتحديد الاحتياجات اللازمة في مواصفات الخريج وادراجها بمحتويات المقررات الدراسية لإكساب الطالب التقنيات والمهارات لمواكبة هذه الاحتياجات.

• الاستعانة بأكفأ الأساتذة المتخصصين في مجال تقنية المعلومات الحيوية وعلوم الحاسب.

• الاشراف الأكاديمي الكامل على الطلاب من خلال تعيين مشرف أكاديمي لكل طالب من أعضاء هيئة التدريس لمساعدته وارشاده الى تطبيق نظام الساعات المعتمدة ومتابعته أثناء الدراسة ومساعدته لحل المشكلات التي يواجهونها أثناء الدراسة.

• تطبيق نظم تقييم الاداء وضمان جودة التعليم طبقا للمعايير التى تحددها الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد الى جانب الاهتمام بالأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.

ويتم التقديم للبرامج عن طريق تقديم طلب لشئون التعليم و الطلاب بالكلية للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة و ذلك بعد ترشحه لأي من الكليات طبقا لمكتب التنسيق على شرط الحصول على الحد الادنى لكليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية .

وتوضح صدي البلد الاوراق المطلوبة للتقديم فهي:

1 شهادة ميلاد حديثة مطبوع عليها الرقم الثلاثي وصورة منها

2 صورة لبطاقة الرقم القومي

3 صور شخصية وصورة للكشف الطبي(8 صور)

4 التجنيد استمارة 2 جند و استمارة 6 جند من مكتب

5 جواب او بطاقة الترشيح