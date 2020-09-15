AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

آنسات الشمس بطلات دوري اليد لأول مرة في تاريخ النادي

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 06:48 م
آنسات الشمس بطلات
آنسات الشمس بطلات دوري اليد لأول مرة في تاريخ النادي
Advertisements
منتصر الرفاعي
توج الفريق الأول لكرة اليد آنسات بقيادة إيهاب رؤوف ببطولة الدوري العام لأول مرة في تاريخه بعدما فاز على الأهلي بنتيجة ٢٥-٢٢ لصالح الشمس.

ونجحت بنات اليد في كسر سيطرة الاهلي علي جميع بطولات اللعبة بعد أداء قوي في اللقاء الذي أقيم اليوم بالنادي وسط فرحة كبيرة من الجميع 
وجاءت المبارة حماسية بين الفريقين ، حيث تفوق الفريق الشمساوي في الشوط الأول بنتيجة ١٣/١٤ . 


وحضر المباراة الدكتور أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة والمستشار محسن عبدالقادر والمحاسبة دعاء هشام بركات والكابتن أسامة صلاح عضوي مجلس الإدارة والمحاسب تامر علي المدير التنفيذي للنادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئات يد الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية

لأول مرة منذ 23 سنة.. فريق طائرة الاتحاد يصعد لـ نصف نهائي كأس مصر

قطاع سلة في سموحة يحصد ثلاث ميداليات بعد التوقف

شباب الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بلقب كأس مصر لكرة اليد

يد سيدات الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

فريق «سيدات يد الأهلي» يفوز على سبورتنج في بطولة الدوري

ترشيحاتنا

وزير التعليم يوضح حقيقة صدور قرار يحدد شروط مزاولة الدروس الخصوصية

6 أشهر حبسًا وغرامة 30 ألف جنيه| الرئيس السيسي يصدق على عقوبات التنمر

النقض ترفض طعن صفوت الشريف في اتهامه بالكسب غير المشروع

كيف تعرف أنك محسود ؟.. الإفتاء توضح

ادعوله دعوة حلوة .. أحدث ظهور لـ مؤمن زكريا

ليلى زاهر تستعيد ذكريات عطلتها الصيفية .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيلي الصينية تطرح سيارة جديدة في الأسواق.. فيديو وصور

جمس تعلن موعد طرح gmc hummer الكهربائية.. فيديو وصور

بتصميم تخيلي .. شاهد فورد ford f150 الكهربائية بالكامل