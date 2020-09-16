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60 ألف دولار لـ محمد ناصر شهريًا و120 ألفًا لـ عبدالله الشريف.. تقرير يكشف تمويل قنوات الإخوان.. فيديو

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 05:53 ص
اعلام الاخوان
اعلام الاخوان
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قسم التوك شو
عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرًا حول فشل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة الأمن في مصر، مشيرة خلاله إلى أن هناك ميزانيات دول تصرف علي الإعلام الإرهابي من أجل إسقاط الدولة المصرية، فراتب الإعلامي الإخواني محمد ناصر؛ يبلغ 60 ألف دولار شهريًا، من خلال قناة مكملين، والإعلامي الإخواني عبدالله الشريف يحصل علي 120 ألف دولار شهريًا؛ مقابل الهجوم علي البلاد والاستهزاء من إنجازات الحكومة .

من جهته، قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن محاولات الجماعة الإرهابية باءت بالفشل بسبب وجود أزمة داخل الجماعة وبسبب استطاعة الدولة المصرية أن تثبت أركانها و ثقة الشعب في الدولة ووعيه بما يتم من إنجازات علي مختلف الأصعدة.     

وأكد سلامة خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن القبض على مرشد الجماعة محمود عزت في القاهرة الجديدة أدي إلي تخبط كبير داخل الجماعة ونهاية حلقة من الغموض أرادوا بها الإخوان ان يظهروا قوة لم يمتلكوها من الأساس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الأمن المصري واعٍ تمامًا لما يحدث من قبل الجماعة، مشيرا إلى أن الانقسام الداخلي للجماعة قد ظهر جليًا بعد أن هاجموا بعضهم البعض على الهواء مباشرة وإعلانهم لرواتب بعضهم وغيرها من مظاهر الانشقاق مما يدل على ضعفهم.
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