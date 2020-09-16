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تعليم

لراغبى دراسة الصينية.. تعرف على شروط الالتحاق بالقسم بآداب حلوان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن فتح باب التشعيب الإلكترونى  للطلاب المستجدين بالكلية للعام الجامعى 2020_ 2021.

وتمتلك الكلية 19 قسما  ويعتبر قسم اللغة الصينية من أهم الأقسام الموجودة في كلية آداب حلوان وهو من الأقسام التى لا يعرفها كثير من الطلاب مع أهميته العالية. 

فهو يهدف إلى :
- الإلمام الجيد بأساسيات اللغة الصينية
- استخدام المفردات والتراكيب اللغوية وقواعد استخداماتها فى المواقف المختلفة تحريريا وشفهيا.
-التعرف على خصوصية الثقافة الصينية والرموز الصينية 


ويرصد لكم موقع "صدى البلد" فرص عمل للخريجين والشروط المطلوبة الالتحاق بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب جامعة حلوان :


1- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية

2- يقبل القسم عدد 30 طالبا 

3- يقبل طلاب الانتظام فقط

4- يقبل 5% من خريجى المدارس الصينية

5- المجموع الأعلى والمفاضلة بين الطلاب اعلى مجموع اعتبارى (المجموع الكلى + مجموع اللغات الثلاثة)


ويوفر القسم الخريجين به فرص عمل في : 
١- العمل فى مجال الترجمة واللغات 
٢- منسوبو الجهات المختلفة الراغبين فى تطوير مهاراتهم في اللغة الصينية 
٣- العمل فى مجال التبادل الثقافي والتجارى
٤- الجهات الراغبة فى مواكبة التطور في لغات العصر
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