موجز السوشيال ميديا | الزمالك يتصدر تويتر بسبب كارتيرون.. موعد عرض فيلم زنزانة 7

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





الصورة التي نشرها حمو بيكا، هي الأولى له منذ زفافة من عدة أيام، وظهر خلالها وهو يجلس في منزله بجواره "دمية" نمر.





نشرت الفنانة عبير صبرى صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت فى الصورة من خلال البوستر الدعائي لفيلم "زنزانة 7".





دشّنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج #رجعوا_جروس_فورا ، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق.





وعلق نجم الزمالك السابق، خلال تغريدته علي رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الاول للكرة بنادي الزمالك.









تصدّر نادي "الزمالك" موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد رحيل باتريس كارتيرون عن القلعة البيضاء.