محافظ أسيوط: استكمال أعمال التطوير والتجميل بمناطق متفرقة بالمحافظة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق حيث يجري استكمال رصف شارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط واستكمال تطوير شارع الثورة وامتداد كورنيش النيل بعد إتمام عملية الرصف ودهان البلدورات وتركيب بلاط الانترلوك على جانبي الرصيف وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تتضمن أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع لتسيير حركة المرور فضلًا عن رفع كفاءة أعمدة الإنارة وتزويدها بكشافات موفرة للطاقة وزراعة الأشجار ووضع المزهريات بالجزر الوسطى بالشوارع لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.





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وأكد محافظ أسيوط أن أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع تأتي على رأس الأولويات تنفيذًا لتكليفات الحكومة لتحسين مستوى الخدمات مكلفًا برفع نسب التنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المحددة ووفقًا للمواصفات الفنية القياسية واستمرار تركيب بلاط الانترلوك للأرصفة للحفاظ على نظافة الشارع وتحسين المظهر الجمالي للمدينة موجها جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة كافة الأعمال الجارى تنفيذها لضمان سير العمل بها ورفع المعاناة عن المواطنين حتى يشعروا بالتحسن الفعلي للخدمات المقدمة له على أرض الواقع.





وأوضح المحافظ أن شوارع النميس والثورة وكورنيش النيل من أهم الشوارع الحيوية في المدينة وتشهد كثافات مرورية عالية حيث تربط بين مناطق الجمهورية وميدان الحرب والسلام والهلالي وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الشوارع الرئيسية الحيوية والشوارع الفرعية لإحداث طفرة مرورية وحصر جميع الشوارع التي تحتاج لرصف ورفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطط الاستثمارية تباعًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





من جانبه أشار أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إلى أن أعمال التطوير والتجميل تجري على قدم وساق بنطاق الحي لافتا إلى استكمال رصف شارع النميس ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بالتنسيق مع وحدة الرصف التابعة للمحافظة وجاري تكثيف الاعمال تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للانتهاء من الرصف في أسرع وقت ممكن وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع والطرق الرئيسية وإصلاح كشافات الإنارة وإزالة كافة الإشغالات وتركيب بلاط الانترلوك بالأرصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات باستغلالها والتعدى عليها وتطوير الجزيرة الوسطى وتدعيمها بالزراعات الخضراء لإضفاء لمسة جمالية وحضارية للشارع والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.



