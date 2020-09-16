ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم ؛ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في ١٤ محافظة على ٢٦ مقعدا انتخابيا.
وجاءت أسماء الفائزين في جولة الإعادة كالتالي:
أبو سريع إمام عفيفي - القليوبية
هشام أحمد على - المنوفية
محمود فريد محمود شرارة - المنوفية
أشرف ممدوح شعبان - كفر الشيخ
على محمد على العجوانى - كفر الشيخ
عمرو إبراهيم القماطي - الجيزة
نبيل حميدة ثروت - بني سويف
محمد عبد المنعم قرشى - أسيوط
عادل محمد حجازى أحمد - أسيوط
مصطفي محمود إبراهيم - أسيوط
مجدى أحمد محمد خراجة - سوهاج
محمود عبد الرحيم أبو سديرة - سوهاج
مصطفى قدرى الشريف - سوهاج
أحمد فوزى أحمد - سوهاج
عبد الحكيم حسانى في سوهاج
محمد كمال موسى - قنا
أبو النجا محمود عثمان - قنا
عبد الفتاح حسن دنقل - قنا
محمد عبد العليم حسين محمد - الأقصر
محمد عطاالله - الأقصر
مجدى الدين حسيبو - أسوان
محمد الأنور سليمان - أسوان
أحمد عبد الشافى محمد - دمياط
عاطف محمد حسنين - بورسعيد
رمضان إمام على غنيم - الإسماعيلية
رزق عبد الحميد علوانى - مطروح