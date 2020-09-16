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حوادث

ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:40 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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عمرو خليفة
أعلن المستشار لاشين إبراهيم ؛ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في ١٤ محافظة على ٢٦ مقعدا انتخابيا.


وجاءت أسماء الفائزين في جولة الإعادة كالتالي:


أبو سريع إمام عفيفي - القليوبية
هشام أحمد على - المنوفية
محمود فريد محمود شرارة - المنوفية
أشرف ممدوح شعبان - كفر الشيخ
على محمد على العجوانى - كفر الشيخ
عمرو إبراهيم القماطي - الجيزة
نبيل حميدة ثروت - بني سويف
محمد عبد المنعم قرشى - أسيوط
عادل محمد حجازى أحمد - أسيوط 
مصطفي محمود إبراهيم - أسيوط
مجدى أحمد محمد خراجة - سوهاج
محمود عبد الرحيم أبو سديرة - سوهاج
مصطفى قدرى الشريف - سوهاج
أحمد فوزى أحمد - سوهاج 
عبد الحكيم حسانى في سوهاج
محمد كمال موسى - قنا 
أبو النجا محمود عثمان - قنا
عبد الفتاح حسن دنقل - قنا
محمد عبد العليم حسين محمد - الأقصر
محمد عطاالله - الأقصر
مجدى الدين حسيبو - أسوان
محمد الأنور سليمان - أسوان
أحمد عبد الشافى محمد - دمياط
عاطف محمد حسنين - بورسعيد
رمضان إمام على غنيم - الإسماعيلية
رزق عبد الحميد علوانى - مطروح
ننشر أسماء الفائزين
ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ
ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ
ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ
ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ
ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ
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