ننشر أسماء الفائزين في إعادة انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار لاشين إبراهيم ؛ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ نائب رئيس محكمة النقض؛ نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في ١٤ محافظة على ٢٦ مقعدا انتخابيا.









وجاءت أسماء الفائزين في جولة الإعادة كالتالي:









أبو سريع إمام عفيفي - القليوبية

هشام أحمد على - المنوفية

محمود فريد محمود شرارة - المنوفية

أشرف ممدوح شعبان - كفر الشيخ

على محمد على العجوانى - كفر الشيخ

عمرو إبراهيم القماطي - الجيزة

نبيل حميدة ثروت - بني سويف

محمد عبد المنعم قرشى - أسيوط

عادل محمد حجازى أحمد - أسيوط

مصطفي محمود إبراهيم - أسيوط

مجدى أحمد محمد خراجة - سوهاج

محمود عبد الرحيم أبو سديرة - سوهاج

مصطفى قدرى الشريف - سوهاج

أحمد فوزى أحمد - سوهاج

عبد الحكيم حسانى في سوهاج

محمد كمال موسى - قنا

أبو النجا محمود عثمان - قنا

عبد الفتاح حسن دنقل - قنا

محمد عبد العليم حسين محمد - الأقصر

محمد عطاالله - الأقصر

مجدى الدين حسيبو - أسوان

محمد الأنور سليمان - أسوان

أحمد عبد الشافى محمد - دمياط

عاطف محمد حسنين - بورسعيد

رمضان إمام على غنيم - الإسماعيلية

رزق عبد الحميد علوانى - مطروح