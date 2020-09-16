نائبة تطالب بإتاحة عمل المرأة من المنزل خلال الدراسة

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أثلج صدور السيدات العاملات بعد توجيهاته بمنح المرأة العاملة أولوية الغياب عن العمل خلال فترة دراسة أبنائها في البيت، مشيرة إلى أن الرئيس يسعى إلى دعم الترابط الأسري والنفسي للطلاب بمنظومة التعليم الجديدة.
وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، جميع مؤسسات العمل بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس من خلال إتاحة عمل المرأة من المنزل خلال أيام دراسة أبنائها على أن تنزل المرأة إلى العمل مع نزول أبنائها إلى المدرسة والمقدرة بيومان أو ثلاثة أيام.
وأشارت إلى أنه في حالة عدم إمكانية عمل المرأة من المنزل، يتم منحها إجازة إلزامية خلال الدراسة، على أن يتم توفير حضانات على حساب العمل لرعاية أطفالها الصغار حال نزولها إلى مقر العمل.
وشددت النائبة على ضرورة تفعيل قرار الحكومة الاحترازي بعمل المرأة من البيت والحد من نزول السيدات، مستطردة: "كورونا لا يزال موجود لذلك لابد من استمرار القرار حتى ينتهي الفيروس بشكل كامل".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد.
وتابع: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".