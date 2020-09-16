مقترح برلماني.. منح المرأة 3 أيام إجازة أسبوعيا مقابل ساعة عمل إضافية





وأضافت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترحها يأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسي بمنح المرأة العاملة أولوية الغياب خلال أيام الدراسة، حتى تتمكن من رعاية أبنائها في المنزل، خاصة في ظل اعتماد التعليم الالكتروني (الأونلاين) على بقاء الطالب في البيت أيام أكثر من بقائه في المدرسة.





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ونوهت إلى أن أيام التعليم الأونلاين تختلف من مدرسة لأخرى، لذلك لابد من السماح للمرأة باختيار أيام الاجازة التي تتوافق مع أيام الأونلاين الخاصة بأبنائها، على أن يتم إلزام جميع المؤسسات بتنفيذ هذا القرار عقب إصداره بدون تعنت.





وأشارت إلى أن القرار لن يؤثر على سير منظومة العمل، حيث سيتم دراسة الأمر جيدا وإعادة توزيع الموظفين ، خاصة في ظل تكدس أعداد الموظفين في الكثير من المؤسسات.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب مراعاة ظروف الأم العاملة، بحيث يكون لها أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة.





وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، أنه لابد من دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الجديد.





وتابع: "لابد أن تكون هناك مراعاة لوضع المراة العاملة بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع".