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محافظات

إنقاذ حياة مواطن بلا مأوى وإيداعه بدار مسنين فى الغربية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:40 م
انقاذ حياة مواطن
انقاذ حياة مواطن
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احمد علي
قامت امانى خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية برفقتها الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس للجنة مواطن بلا مآوى بالغربيه.

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وتحدثت وكيلة وزارة التضامن مع كافة النزلاء والنزيلات عن مستوى الخدمات المقدمه لهم وعن الوجبات وتنوعها والالتزام ببرنامج الغذاء المقدم الى ابائنا وامهاتنا من كبار السن .

واشاد جميع النزلاء على حسن التعامل من كافة العاملين بالمؤسسه من مديرة المؤسسه والاخصائيين والمشرفين والعمال .


وتفقدت وكيلة الوزارة المطبخ ومخزن التغذية والحمامات للتأكد من نظافة المكان .


وقد انهت زيارتها بالاطمئنان على اخر حالة تم ادخالها وتحدثت معها وقدمت الشكر لكل القائمين على العمل بهذه المؤسسه واوصتهم بحسن رعاية النزلاء من اهالينا وان ثواب مايقومون به من عمل جزاءه كبير عند الله.

والجدير بالذكر ان مؤسسة المسنين والعجزه هى المؤسسه الوحيدة بالمحافظه المجانيه والتى يتم ادخال المواطنين بلا مآوى بها والتى تترأسها جمعية الدفاع الاجتماعى بالغربية.
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