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تعليم

من 1000 لـ1500 طالب فى العام الدراسى الجديد بجامعة الملك سلمان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:43 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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قسم التعليم
قال الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان إن الجامعة انتهت من مرحلة الامتحانات وفى انتظار اعلان النتائج والتنسيق وان مع الاعلان سوف يتضح اعداد الطلاب هذا العام.

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وصرح الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان فى تصريح لـ"صدى البلد" انه قد تم الانتهاء من اختبارات القبول والمقابلة الشخصية .

واضاف أن عدد الطلاب فى العام الدراسي الجديد سوف يتراوح من الف إلى ألف وخمسمائة طالب.

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وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء الدراسة فى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة (الطور - رأس صدر - شرم الشيخ) هذا العام
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