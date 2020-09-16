من 1000 لـ1500 طالب فى العام الدراسى الجديد بجامعة الملك سلمان

قال الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان إن الجامعة انتهت من مرحلة الامتحانات وفى انتظار اعلان النتائج والتنسيق وان مع الاعلان سوف يتضح اعداد الطلاب هذا العام.





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وصرح الدكتور أشرف سعد رئيس جامعة الملك سلمان فى تصريح لـ"صدى البلد" انه قد تم الانتهاء من اختبارات القبول والمقابلة الشخصية .





واضاف أن عدد الطلاب فى العام الدراسي الجديد سوف يتراوح من الف إلى ألف وخمسمائة طالب.





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