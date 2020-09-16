عام تقدير المعلم .. 9 مفاجآت ترفع الروح المعنوية لـ معلمي مصر قبل بدء الدراسة

تلقى معلمو مصر عددا من الاخبار السارة التي رفعت من روحهم المعنوية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، للدرجة التي جعلت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعلن العام الدراسي الجديد بأنه عام تقدير المعلمين.
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وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الاخبار التي أسعدت المعلمين مؤخرا :
* تقرر أن تصل نسبة الإعفاء الضريبي للمعلمين إلى 60%
* تقرر رفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% لـ 12%
* تقرر رفع الحافز الإضافي من 150 لـ 375 جنيها".
* أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بسرعة العمل على تحسين أحوال المعلمين خلال هذه المرحلة واتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد.
* قررت وزارة التربية والتعليم عدم تغيير او تقليل مكافآت الامتحانات للمعلمين رغم تطبيق آليات التقييم الالكتروني.
* مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.
* للمعلم حق الحصول على 85% من إجمالي حصيلة التقوية
* شدد رئيس الجمهورية على مراعاة ظروف الأم الموظفة التي لديها أبناء في المدارس بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع، على أن تكون أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة للأم العائلة.
* تقرر تجهيز للمعلمين اكاديمية اونلاين جديدة فيها كل اشكال التدريب بأساليب وانواع مختلفة ، بشكل منظم جدا ، لمنح المعلمين شهادة لمزاولة المهنة وإجازة للمشاركة في حاجة مهمة جدا .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح صباح اليوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم.
ومن أبرز التصريحات التي شهدتها فعاليات الافتتاحات اليوم :
-نشهد تحسنا ملحوظا في مستوى ومكانة التعليم في مصر
-الوضع الآن تغير ولدينا جامعات تفتتح لأول مرة
-المشككون في إجراءات الدولة هدفهم إسقاط الوطن
-لا نستهدف من إجراءات الإصلاح الضغط على الناس بل المصلحة الوطنية
-حجم الجامعات والمدارس التي أنشئت خلال السنوات الست الأخيرة أضعاف ما حدث في 40 سنة
-يجب إعطاء الأولوية للأمهات العاملات في تخفيض نسب الحضور بالعمل
-الطلاب في المدارس سيحضرون يومين أو ثلاثة لمواجهة كورونا
-الدولة تخطط لمضاعفة كل ما لديها لمواجهة الزيادة السكانية خلال 30 عاما
- التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في سنوات النقل
- منصة ادارة التعلم لطلاب الثانوية العامة ستغنيهم عن الكتب المطبوعة
- سيتم منح فرص امتحان متكررة لطلاب الثانوية العامة واعتماد الدرجة الاعلى
- لدينا حاليا 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في 30 تخصصا وتتيح فرص عمل بعد التخرج
- عدد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ارتفع إلى 120 ألفا
-ستتم اتاحة 18 مليون جهاز تابلت و36 ألف شاشة ذكية بحلول العام الدراسي الجديد
- عدد المدارس اليابانية سيرتفع إلى 43 مدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد
-أكثر من 8 ملايين طالب يتلقون التعليم وفق المنظومة الجديدة
-نعمل منذ 2017 على تغيير منظومة التعليم السابقة بشكل كامل
- منذ يناير 2015 بدأنا جلب خبرات أجنبية لإنشاء بنك المعرفة وتطوير منظومة التعليم
- أنشأنا 75 ألف فصل بتكلفة 24 مليار جنيه خلال 6 سنوات
-الدولة أشأت 13 مدرسة دولية خلال 6 سنوات
- الدولة انشأت 13 مدرسة جديدة للمتفوقين و 45 مدرسة يابانية خلال 6 سنوات ماضية
- تم انشاء 68 ألف فصل لخدمة 2.7 مليون طالب خلال الـ6 سنوات الماضية
- الدولة استثمرت 100 مليار جنيه من في التعليم الجامعي وما قبل الجامعي
- أنشأنا 76 ألف فصل دراسي جديد بعد عام 2015
- تم انشاء 280 ألف فصل دراسي جديد منذ عام 1995
- نحتاج لإنشاء 73 ألف فصل جديد بتكلفة 40 مليار جنيه لحل مشكلة كثافات الفصول
- 19 % من المدارس تصل كثافة الفصول فيها إلى 50 طالبا
- لدينا 23.5 مليون تلميذ في مرحلة التعليم قبل الجامعي
- ارتفاع كثافات الفصول من أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تطوير قطاع التعليم
- سيتم تسجيل الغياب سواء كان الطالب في المدرسة أو في المنزل
- تدريب 300 معلم ومعلمة مصرية في اليابان على مدار 3 أسابيع استجابة لطلبات اولياء الامور
- لأول مرة مصر تمتلك كتبها فى الملكية الفكرية بخبرات دولية
- سيتم تدريس كتاب القيم واحترام الآخر بدءا من 3 ابتدائي
-عرض قانون إنشاء هيئة جودة التعليم الفني على رئيس الوزراء غدا.
- الدولة تعمل على وضع خطط بديلة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.
- علاوات المدرسين ستزيد بنسبة 10% إلى 12%
- الدولة زادت الحافز الإضافي للمدرسين من 150 جنيها لـ 375 جنيها.
- نسبة للمعلمين المشاركين في التعليم عبر المنصات ومجموعات التقوية
- كتاب القيم واحترام الآخر جاهز للدراسة في العام الجديد