عام تقدير المعلم .. 9 مفاجآت ترفع الروح المعنوية لـ معلمي مصر قبل بدء الدراسة

تلقى معلمو مصر عددا من الاخبار السارة التي رفعت من روحهم المعنوية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، للدرجة التي جعلت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يعلن العام الدراسي الجديد بأنه عام تقدير المعلمين.









اقرأ ايضا |





وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الاخبار التي أسعدت المعلمين مؤخرا :









* تقرر أن تصل نسبة الإعفاء الضريبي للمعلمين إلى 60%

* تقرر رفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% لـ 12%

* تقرر رفع الحافز الإضافي من 150 لـ 375 جنيها".





* أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بسرعة العمل على تحسين أحوال المعلمين خلال هذه المرحلة واتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد.

* قررت وزارة التربية والتعليم عدم تغيير او تقليل مكافآت الامتحانات للمعلمين رغم تطبيق آليات التقييم الالكتروني.

* مشاركة المعلمين في الأرباح الخاصة بمنصات التعلم.

* للمعلم حق الحصول على 85% من إجمالي حصيلة التقوية

* شدد رئيس الجمهورية على مراعاة ظروف الأم الموظفة التي لديها أبناء في المدارس بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع، على أن تكون أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة للأم العائلة.

* تقرر تجهيز للمعلمين اكاديمية اونلاين جديدة فيها كل اشكال التدريب بأساليب وانواع مختلفة ، بشكل منظم جدا ، لمنح المعلمين شهادة لمزاولة المهنة وإجازة للمشاركة في حاجة مهمة جدا .









اقرأ ايضا | الوزراء: أنفقنا 100 مليار جنيه لسد الفجوة في مجال التعليم والبحث العلمي









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح صباح اليوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعددا من الجامعات الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالى والتربية والتعليم.









ومن أبرز التصريحات التي شهدتها فعاليات الافتتاحات اليوم :





-نشهد تحسنا ملحوظا في مستوى ومكانة التعليم في مصر

-الوضع الآن تغير ولدينا جامعات تفتتح لأول مرة

-المشككون في إجراءات الدولة هدفهم إسقاط الوطن

-لا نستهدف من إجراءات الإصلاح الضغط على الناس بل المصلحة الوطنية



-حجم الجامعات والمدارس التي أنشئت خلال السنوات الست الأخيرة أضعاف ما حدث في 40 سنة

-يجب إعطاء الأولوية للأمهات العاملات في تخفيض نسب الحضور بالعمل

-الطلاب في المدارس سيحضرون يومين أو ثلاثة لمواجهة كورونا



