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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: القاهرة الإخبارية مثلت صوت القضية الفلسطينية في نقل الأخبار للعالم

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

استنكرت الإعلامية قصواء الخلالي، انحياز الإعلام الغربى للاحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة، وهو ما أفقدهم المصداقية.

وأضافت الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" أننا وجدنا خزيا إعلاميا على المستوى العالمي، والانحياز كان واضحا مع الجانب الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقدمت الخلالي الشكر للشركة المتحدة ومنابرها التي أثقلت الاعلام الاقليمي في ظروف شديدة التعقيد، وتقديم صورة محترمة للإعلام المصري، موضحة أن قناة القاهرة الإخبارية مثلت صوت القضية الفلسطينية والصوت الموضوعي في نقل أخبار هذا الملف للعالم كله.

وأوضحت أن  قناة القاهرة الإخبارية المصدر المعلوماتي الأكثر موضوعية في الوطن العربي، وامتلكت الانفرادات والمصادر رفيعة المستوى لمعرفة الأخبار".

الإعلامية قصواء الخلالي العدوان على غزة غزة الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية

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