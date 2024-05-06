قصواء الخلالي: مصر الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه لا صوت يعلو الآن فوق الهدنة ووقف اطلاق النار، وعدم تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت الخلالي أثناء تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن حماس أبلغت الجانب المصري بالموافقة على مقترح وقف النار، معقبة:" حركة حماس قدمت مصلحة الشعب الفلسطيني بقبولها المقترح المصري بوقف إطلاق النار".

وتابعت أن القضية الفلسطينية تحولت لقضية الاوطان، ونالت تعاطف الجميع، مشيرة إلى ان مصر هي الصامد الوحيد المدافع عن الشعب الفلسطيني في العالم كله.

واستنكرت الخلالي همجية قوات الاحتلال الاسرائيلي في ارتكابها جرائم الابادة الجماعية في حق الفلسطينيين، مضيفة أن حكومة نتنياهو هي الأسوأ في تاريخ الإنسانية.

وأشارت إلى ان جماعة الاخوان الارهابية، يريدون عدم استقرار الاوضاع، وقضيتهم هي اشعال الحرائق والانتقام، ويفضلونها على أي قضية، وسيزايدون على الفلسطينيين أنفسهم.