لطلاب المرحلة الثالثة.. كل ما يخص أماكن الحصول على خدمة التنسيق

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني لطلاب المرحلة الثابثة من التنسيق هيمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.





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واوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.





واشارت إلى انه فيما يخص مواعيد تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة عام 2020، تقرر استقبال رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المرحلة الثالثة وتشمل(بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني).





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ويبدأ التنسيق بداية من غدا الخميس وحتى يوم الاثنين 21 سبتمبر من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت:



