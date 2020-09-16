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تعليم

بنظام التعليم الهجين.. 13 نوفمبر بدء الدراسة في مركز التعلم المدمج بجامعة بني سويف

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:54 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، اجتماعي لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومركز التعلم المدمج بحضور نواب رئيس الجامعة والعمداء والمستشار المالي والقانوني والدكتور خالد عباس مدير المركز وأمين عام الجامعة.

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ووافق مجلس مركز التعلم المدمج على بدء الدراسة يوم 13 نوفمبر القادم بنظام التعليم الهجين لتستمر الدراسة لمدة ست أسابيع، كما وافق المجلس على اعتماد نتائج برامج التعليم المفتوح لامتحانات دور يوليو 2020 وإعطاء فرصة لمدة اسبوعين للتقدم للتظلم.

وناقش رئيس الجامعة خلال اجتماع لجنة شئون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الموضوعات المتعلقة بنقل وندب عدد من أعضاء هيئة التدريس من وإلى الجامعة في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.
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