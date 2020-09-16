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أخبار العالم

انفجار في محطة محروقات يخلف ضحايا بسوريا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:54 م
انفجار سوريا
انفجار سوريا
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قسم الخارجي

 

وقع انفجار وقع في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي، فيما قد يكون عملًا مفتعلا.


وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة.

 

وسبق اليوم، إن جرح شخصان بانفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا، حسب ما ذكر الهلال الأحمر السوري.

وأضافت صفحة الهلال الأحمر أن صوت انفجار سمع في حي المطار في المدينة، فتوجهت فرق الإسعاف الأولي فيه إلى المكان و"نقلت مصابا باتجاه المركز ليتلقى الإسعافات الأولية العاجلة ضمن النقطة الطبية، وآخر إلى المشفى".


وذكرت وكالة "سانا" أن العبوة "زرعها إرهابيون في سيارة كانت مركونة بالقرب من حديقة المطار بحي المطار في المدينة".

 

ويشهد ريف المدينة انفجارات متفرقة كان آخرها أواخر الشهر الماضي حين أدى انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة إلى مقتل طفل وإصابة 4 آخرين في مدينة داعل في ريف المحافظة الشمالي.

 

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