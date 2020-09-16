بعد رحيل كارتيرون.. مرتضى منصور يكشف حقيقة عودة فيريرا لتدريب الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إمكانية عودة البرتغالي جوزفالدو فيريرا لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.





وشدد على أن المدرب البرتغالي كان قريبا من العودة لتدريب الفريق من قبل ولكن ظروفه الصحية منعته من تولي المسؤولية قبل التعاقد مع الصربي ميتسو المدير الفني الأسبق.













وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق أخطر إدارة القلعة البيضاء باعتذاره بشكل رسمي عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق وعقد كارتيرون جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أمس الثلاثاء واعتذر خلالها عن الاستمرار مع تدريب الزمالك بشكل رسمي.





وأبلغ كارتيرون إدارة الزمالك بدفع الشرط الجزائي والرحيل عن تدريب الزمالك.





وحاول مرتضى منصور رئيس الزمالك إقناع المدرب بالبقاء وزيادة عقده لكن كارتيرون تمسك بقرار الرحيل وفسخ العقد.