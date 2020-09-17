فساد ناصر الخليفي يشوه صورة قطر أمام العالم.. تفاصيل

قالت جيهان جادو، عضو مجلس حي فرساي في فرنسا، إن قطر أصبحت تمتلك العديد من الأسلحة، مثل تمويل الإرهاب، والفساد في الرياضة، ولها أذرع كثيرة في أوروبا، وتحاول التغلغل داخلها.





وأضافت جيهان جادو، في تصريحات تليفزيونية، "قضية اتهام ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان بالفساد، لاقت صدىً واسعًا لدى الرأي العام".





وتابعت "جادو"، أن قضية فساد ناصر الخليفي لها مردود في تشويه صورة قطر أمام العالم"، مضيفة "القضاء السويسري معروف عنه النزاهة، وكل الأدلة تؤكد إدانة "الخليفي" بالرشوة".





وأكدت "قطر تسيء لجميع الدول العربية، والقضاء السويسري يتملك وثائق وأدلة فساد ضد ناصر الخليفي".





وأكملت عضو مجلس حي فرساي في فرنسا، أن قضية فساد الخليفي محط اهتمام الرأي العام الفرنسي؛ نظرًا لامتلاكه نادي العاصمة الفرنسية.



