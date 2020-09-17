بالشورت.. دنيا بطمة تستعرض أناقتها في الحمل

حرصت الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها كشفت عن حملها.





تألقت دنيا بطمة في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت شورت أسود و نسقت معه تي شيرت طويل لا يحمل أى نقوشات من ماركة nike مما منحها إطلالة جذابة.





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وانتعلت دنيا بطمة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، وارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم، فيما ظهرت بنظارة شمس كبيرة ذات عدسات سوداء.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا بطمة على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.



