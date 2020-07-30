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فن

في قضية «حمزة مون بيبي».. حبس دنيا بطمة 8 أشهر بسبب ابتزاز مشاهير

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:21 ص
دنيا بطمة
دنيا بطمة
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أحمد إبراهيم
قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.

وقضت المحكمة أيضًا بسجن شقيقتها لمدة عام، بينما حكمت بالسجن النافذ عاما ونصف العام على مصممة الأزياء عائشة عياش.

واستغرقت جلسة المحاكمة حتى النطق بالحكم، فترة زمنية طويلة، استمرت حتى صباح اليوم، الخميس، وحضرت المطربة دنيا ولكنها غادرت قبل النطق بالحكم برفقة زوجها، رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام. 

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