من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.









أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام.













تحرص الفنانة دنيا بطمة منذ ظهورها على مشاركة متابعيها صورا وفيديوهات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.













ومنذ ظهورها الأول وهي تتميز بالبساطة في ملابسها، لكن بعد شهرتها اتجهت دنيا بطمة إلى ارتداء الملابس اللافتة ذات الألوان الزاهية، لإبراز جمال أنوثتها.









كانت تميل في البداية إلى ارتداء العباءات الخليجية والقفطان المغربي المحتشم، لكنها مع الوقت تخلت عن تلك الملابس وأصبحت الموضة والألوان والملابس الجريئة اختيارها الأول.







