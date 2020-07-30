AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:04 م
دنيا بطمة
دنيا بطمة
Advertisements
حياة عبد العزيز
قررت إحدى المحاكم المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة 8 أشهر؛ في قضية ابتزاز فنانين، وفضح شخصيات شهيرة.


أُصدر الحكم على الفنانة دنيا بطمة على خلفية قضيتها بالتشهير بعدد من المشاهير والفنانين وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام.



تحرص الفنانة دنيا بطمة منذ ظهورها على مشاركة متابعيها صورا وفيديوهات على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



ومنذ ظهورها الأول وهي تتميز بالبساطة في ملابسها، لكن بعد شهرتها اتجهت دنيا بطمة إلى ارتداء الملابس اللافتة ذات الألوان الزاهية، لإبراز جمال أنوثتها.


كانت تميل في البداية إلى ارتداء العباءات الخليجية والقفطان المغربي المحتشم، لكنها مع الوقت تخلت عن تلك الملابس وأصبحت الموضة والألوان والملابس الجريئة اختيارها الأول.


دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
دنيا بطمة دنيا بطمة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ عباية زرقاء.. دنيا بطمة تودع رمضان

في عيد ميلادها .. أجرأ 10 صور لميار الغيطي

بإطلالة لافتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

هل انفصلت عن زوجها.. دنيا بطمة تقرر حذف جميع صور محمد الترك

في قضية «حمزة مون بيبي».. حبس دنيا بطمة 8 أشهر بسبب ابتزاز مشاهير

حدث ليلا.. شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا.. موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة.. وموسيقار يحاول إقناع الفنانة نجاة بالعودة للغناء

ترشيحاتنا

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

عريس يدخل في نوبة بكاء بعد زفافه بساعتين بسبب والدته

في عيد الاضحي.. 3 إرشادات من الصحة عند الذبح

الغنوشي يفلت من سحب الثقة في تونس

زوجة مغني راب شهير تقطع جسده وتحفظه بثلاجة.. صور

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى