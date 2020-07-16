بفستان فوق الركبة.. دنيا بطمة تثير الجدل بإطلالة جريئة
الخميس 16/يوليه/2020 - 03:56 ص
نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.
وظهرت الفنانة دنيا بطمة بإطلالة جريئة مرتدية فستان حوامل قصيرا فوق الركبة باللون الأبيض بفستان شفون وهو ما زاد من أناقتها وجمالها. أما من الناحية الجمالية فاعتمدت دنيا بطمة على ترك شعرها الطويل المموج مسندلًا على كتفيها وهو ما يتناسب مع إطلالتها، ونسقت مع هذه الإطلالة حقيبة صغيرة.
ووضعت بعض اللمسات التجميلية من المكياج من أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن.