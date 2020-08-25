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فن

في الأيام الأخيرة من حملها.. إطلالة جذابة لـ دنيا بطمة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 05:32 ص
دنيا بطمة
دنيا بطمة
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، صورا لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتظهر عليها علامات الحمل فى الشهور الاخيرة. 

وعلى الرغم من وزنها الزائد بسبب حملها؛ إلا أن دنيا بطمة تحاول ان تحافظ على أناقتها وإطلالاتها المختلفة. 

ويشار إلى أن حكما سبق وأن صدر على الفنانة دنيا بطمة، على خلفية قضيتها، التشهير بعدد من المشاهير والفنانين، وهى القضية المعروفة إعلاميا باسم "حمزة مون بيبي"، التى تحولت إلى قضية رأي عام.

وتحرص الفنانة دنيا بطمة منذ ظهورها على مشاركة متابعيها صورا وفيديوهات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ومنذ ظهورها الأول وهي تتميز بالبساطة في ملابسها، لكن بعد شهرتها اتجهت دنيا بطمة إلى ارتداء الملابس اللافتة ذات الألوان الزاهية، لإبراز جمال أنوثتها.

كانت تميل في البداية إلى ارتداء العباءات الخليجية والقفطان المغربي المحتشم، لكنها مع الوقت تخلت عن تلك الملابس وأصبحت الموضة والألوان والملابس الجريئة اختيارها الأول.
 
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