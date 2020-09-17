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حوادث

ضبط صاحب مخزن احتكر 12 طن سلع غذائية بالمنوفية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
سلع الغذائية
سلع الغذائية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مكرونة، دقيق فاخر" داخل مخزن بهدف حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد زيادة أسعارها بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشهداء بمحافظة المنوفية.

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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