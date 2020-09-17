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سيارات

8 طرق بسيطة لتنظيف ردياتير السيارة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
الردياتير
الردياتير
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اماني نوار

يعتبر الردياتير هو احد أهم اجزاء السيارة الرئيسية والمسئول عن خفض درجة حرارة المحرك خاصة في ظل راتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف  لذلك ينصح خبراء السيارات دائما بتنظيف الردياتير بين حين آخر للمحافظة على آلية عمله ، والذي ينعكس بشكل إيجابي على عمل المحرك وفاعليته .

 

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " طريقة تنظيف الردياتير بكل سهولة .

يمكن تنظيف الردياتير من الأوساخ بالداخل وبقايا زيت المحرك باستخدام العديد من الادوات ومحاليل التنظيف واتباع هذه الإجراءات

1-      اولا يجب أيقاف تشغيل محرك السيارة

2-      افتح غطاء السيارة وانتظر حتى يرد المحرك تمام

3-      يجب أن تصرف سائل التبريد من الردياتير عبر فتحة التصريف في الجزء الأسفل من الردياتير

4-      ضع السائل المقطر بشكل منتظم

5-      بعدها قم بتشغيل المحرك لمدة 20 دقيقة على الأقل

6-      اصرف السائل  مرة أخرى وضع السائل  المقطر مرة أخرى

7-      كرر العملية 3 مرات على الأقل.

8-      تأكد في كل مرة من تشغيل المحرك .

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