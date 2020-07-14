AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أسباب غليان سائل التبريد في ردياتير السيارة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 08:02 م
أسباب غليان سائل
أسباب غليان سائل التبريد في ردياتير السيارة
Advertisements
اشرف عطية
كما نعلم ريداتير السيارة بعتبر أحد أهم أجزاء منظومة التبريد حيث يعمل على عدم ارتفاع حرارة المحرك، ويحتوي الردياتير على سائل التبريد وهو العامل الأساسي في تبريد المحرك و الحفاظ علي درجة حرارة التشغيل المعتدلة .

لكن في بعض الأحيان ترتفع حرارة سائل التبريد داخل الردياتير إلى حد الغليان مما يعرض المحرك لأعطال، ويرجع غليان سائل التبريد وتعرضه للغليان دون معرفة الاسباب في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .


1- تعرض مروحة التبريد للأعطال

تعمل المروحة على تبريد سائل التبريد في الردياتير، حيث تكون ملاصقة للردياتير، وفي حال تعرض المروحة للأعطال أو التلف يرتفع حرارة سائل التبريد في الردياتير إلى درجة الغليان.

2- تلف بلف الحرارة

يعمل بلف الحرارة (ترموستات الحرارة) على السماح لسائل التبريد عندما ترتفع حرارته للخروج من المحرك كي يتم تبريدها في الردياتير ويسمح للسائل المبرد بالدخول للمحرك لتبريده، وفي حال تعرض بلف الحرارة للأعطال تتوقف عملية دوران سائل التبريد بالسيارة، بالتالي تزيد درجة حرارة المحرك الذي يتسبب بدوره في غليان الماء بالردياتير.

3- تلف غطاء الردياتير

غطاء الردياتير من الأجزاء الهامة في منظومة التبريد، حيث أنه بخلاف عمله على أحكام غلق الردياتير لمنع تسريب سائل التبريد، يقوم أيضًا بتصريف الماء الساخن إلى قربة الردياتير والسماح لرجوعها عندما تبرد، والغطاء له عمر افتراضي في حدود سنتين عند بلوغه يتعرض للتلف مما يسبب مشكلة غليان سائل التبريد.

4- استخدام مياه عادية للتبريد

من الأفعال الخاطئة استخدام بعض السائقين مياه عادية في تبريد المحرك بدلًا للسائل الخاص للتبريد، حيث أن درجة غليان المياه العادية هي 100 درجة مئوية، أما سائل التبريد فإن درجة الغليان تصل إلى 140 درجة مئوية، لذا عند عمل المحرك لفترة طويلة مع تشغيل المكيف مثلًا، ترتفع درجة حرارة سائل التبريد لدرجة الغليان مع استخدام الماء العادي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد مياه التبريد الملونة وأفضل أنواعها

4 أسباب وراء ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة

أشياء مسئولة عن ارتفاع درجة حرارة السيارة.. احذرها

سبب مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند استخدام التكييف

10 أخطاء وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك

للحفاظ على المحرك.. حالات يجب فيها تغيير ماء الردياتير فورا

ترشيحاتنا

إحالة 5 متهمين بالتحرش بهنا الزاهد للمحاكمة العاجلة

تفحم 20 سيارة في حريق خط المازوت على صحراوي الإسماعيلية.. فيديو

بعد قرار محكمة العدل.. أول رد فعل من الرباعي العربي في قضية الحظر الجوي ضد قطر

والد جيجي وبيلا حديد ينشر وثيقة تثبت نسبه إلى آل البيت.. شاهد

صفقة الأهلي.. مهارات وليد فوزي صانع ألعاب الترسانة

هل يتأثر الغاز الطبيعي المنزلي بمنطقة حريق خط أنابيب البترول .. صدى البلد يكشف

AdvertisementS

انخفاض الإصابات منحنى ممتاز.. الصحة: 111 مصابا فقط على أجهزة التنفس الصناعي

الصحة: ارتفاع الإصابات لـ 14 في انفجار خط أنابيب بترول طريق الإسماعيلية

النيران ابتلعت عشرات السيارات.. التفاصيل الكاملة لحريق طريق الإسماعيلية.. فيديو وصور

حريق الإسماعيلية الصحراوي.. لحظة اشتعال النيران في شخص و3 سيارات.. فيديو وصور

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانونى الكلية الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة

بعد تحذيرات الصحة.. اكتشف موعد الموجة الارتدادية لفيروس كورونا على مصر

قبل الكارثة بدقائق.. شاهد ما حدث في حريق خط المازوت على طريق الإسماعيلية

فتح باب التقديم للمرحلة الثانية للحصول على مدفن بجبانات وادي الراحة بالقاهرة

شوبير يحسم الجدل حول انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي فى الصيف

في دقيقتين المكان كله نار.. تفاصيل انفجار خط بترول الاسماعيلية

شكرا لكل من انتقد.. طارق يحيى يعلن رحيله عن برنامج زملكاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جديد وحذاء لافت .. ريا أبي راشد تتألق بإطلالة تبرز أناقتها

بعد خيانتها له .. 10 صور تكشف عن حب ويل سميث لزوجته جادا

بالأبيض المميز .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة جذابة