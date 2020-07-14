أسباب غليان سائل التبريد في ردياتير السيارة









1- تعرض مروحة التبريد للأعطال



تعمل المروحة على تبريد سائل التبريد في الردياتير، حيث تكون ملاصقة للردياتير، وفي حال تعرض المروحة للأعطال أو التلف يرتفع حرارة سائل التبريد في الردياتير إلى درجة الغليان.









3- تلف غطاء الردياتير



غطاء الردياتير من الأجزاء الهامة في منظومة التبريد، حيث أنه بخلاف عمله على أحكام غلق الردياتير لمنع تسريب سائل التبريد، يقوم أيضًا بتصريف الماء الساخن إلى قربة الردياتير والسماح لرجوعها عندما تبرد، والغطاء له عمر افتراضي في حدود سنتين عند بلوغه يتعرض للتلف مما يسبب مشكلة غليان سائل التبريد.



