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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11106 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 2058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 12825 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 4252 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 1932 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2822 نقطة.
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