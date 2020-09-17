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محافظات

زحام أمام محكمة شبين الكوم للتقدم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:02 م
زحام أمام محكمة شبين
زحام أمام محكمة شبين الكوم
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مروة فاضل
شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية صباح اليوم، الخميس، زحاما شديدا للتقدم بأوراق الترشح في الانتخابات البرلمانية.


جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة ووضع الحواجز المرورية أمام المحكمة لمنع الزحام والتواجد أمام المحكمة.
 

فيما توافد مندوبو المرشحين للمبيت أمام محكمة شبين الكوم للحصول على رقم واحد بالكشوف الانتخابية كما تزايد عدد المتواجدين للحصول على الأرقام الأولى.


يذكر أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها اليوم، الخميس، لتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، فيما واصل المرشحون المحتملون لانتخابات النواب إجراء الكشف الطبى بالمحافظات.

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