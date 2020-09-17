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أخبار العالم

الارصاد: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة فى الكويت

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:54 ص
إنخفاض درجات الحرارة
إنخفاض درجات الحرارة في الكويت
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محمود نوفل
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ، بشري سارة لمواطنيها ، حيث بيًنت أن طقس البلاد يشهد بداية انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل مع الإحساس بالرطوبة في المناطق الساحلية.

 واوضحت إدارة الأرصاد نقلا عن صحيفة القبس الكويتية  أن هذه الفترة تتميز بالعديد من التغيرات والتقلبات الجوية إذ يبدأ المنخفض الهندي بالضعف التدريجي وينقسم إلى العديد من الخلايا الضغطية حيث يؤدي ذلك إلى بداية الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل مع تغير الكتلة الهوائية المؤثرة وهدوء الرياح مما يؤدي إلى الإحساس بالرطوبة على المناطق القربية من المسطحات المائية (المناطق الساحلية) وفرص لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق. 

وذكرت ادارة الأرصاد أن الطقس اليوم نهارا يكون حارًا ورطبًا نسبيًا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة حيث تظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

ونوهت الي ان طقس الليلة يكون مائلًا للحرارة إلى معتدل ورطبًا نسبيًا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 25 و27 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام. 

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