تيسلا تنافس بورش بسيارة كروس أوفر جديدة.. فيديو

استطاعت شركة تيسلا الأمريكية أن تحافظ على ريادتها في عالم صناعة السيارات الكهربائية، وتميزت هذه العام بعدة نماذج منها model y









وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز، يشبه في تصميمه بعض الشيء تصاميم سيارات cayenne الشهيرة من بورش، لكنه أكثر انسيابية ومصمم ليتسع لقمرة مخصصة لـ 7 ركاب.









أما واجهة القيادة في هذه السيارات، أتت مميزة وخالية من الأزرار التقليدية، حيث استعاضت تسلا عن الأزرار بشاشة كبيرة تعمل باللمس، ويمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات السيارة ومراقبة أنظمتها، وحالتها الفنية، ومشاهدة الصور التي ثبتها الكاميرات وتعمل صورها محيط الهيكل.









كما تتوفر السيارة حاليا بنموذجين، نموذج مزود ببطاريات تكفي لقطع 468 كم بالشحنة الواحدة، ومحركات كهربائية تؤن التسارع من 0 إلى 100 كم /س في غضون 3.5 ثانية فقط.







