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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهداء بتكلفة 18 مليون جنيه

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:09 م
محافظ المنوفية :
محافظ المنوفية : يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهدا
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مروة فاضل
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تنفيذ الأعمال الإنشائية لمدرسة دراجيل الرسمية للغات (إنشاء جديد) علي مساحة 2450 م2 وبنسبة تنفيذ 84 %  وإجمالي 28 فصلا دراسيا وقيمة تعاقدية تزيد عن 10 ملايين و 250 ألف جنيه بقرية دراجيل التابعة لمركز ومدينة الشهداء، حيث من المقرر دخولها الخدمة هذا العام  

 رافق المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والاستاذ مجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ،  يأتي هذا في إطار خطة محافظة المنوفية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس وتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية .

حيث تفقد المحافظ محيط المدرسة مشيدًا بحجم الأعمال والتجهيزات المبذولة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ، مضيفًا أنه سيتم دخول 3 مدارس جديدة بمركز الشهداء للخدمة هذا العام بتكلفة تقديرية تزيد عن 24 مليون جنيه ، مما يساهم في تقليل الكثافة وزيادة عدد الفصول لإستيعاب المزيد من الطلاب لإخراج جيل متعلم يخدم المجتمع وينهض به.

 كما تفقد محافظ المنوفية مدرسة شهداء 30 يونيو الرسمية للغات بقرية كفر دنشواي  ( إنشاء جديد) تمهيدًا لدخولها الخدمة هذا العام ، حيث تقام المدرسة علي مساحة 2020 م2 وبنسبة تنفيذ 85 % وإجمالي 22 فصل دراسي  وبقيمة تعاقدية تزيد عن  8 ملايين 
و375 ألف جنيه ، حيث تحتوي المدرسة علي المراحل التمهيدية والابتدائية والاعدادية. 

وعقب تفقده لمدرسة دراجيل تفقد المحافظ مبني علي مساحة 1500 م2  بجوار المدرسة ووجه بتشكيل لجنة لمعاينة المبني والتأكد من سلامته الإنشائية لبحث إمكانية إستغلاله الإستغلال الأمثل كأصل غير مستغل وبما يعود بالنفع علي أهالي المحافظة وتحقيق الصالح العام.


 أوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جاري حاليًا تنفيذ إحلال كلي لمدرسة عمروس الإبتدائية المشتركة بمركز الشهداء علي مساحة 930 م2 بإجمالي 8  فصول دراسية وبقيمة تعاقدية تزيد عن 5 مليون و 493 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 84 % وسيتم أيضًا دخولها للخدمة هذا العام 

كما أضافت أن إجمالي المدارس التي تم دخولها العملية التعليمية للعام الدراسي 2019 / 2020 بلغ 18 مدرسة بإجمالي 283 فصل دراسي وبقيمة تعاقدية تزيد عن 73 مليون جنيه ، وأكدت أنه  سيتم دخول 20 مدرسة جديدة للعملية التعليمية  للعام الدراسي 2020 /2021 بإجمالي 263 فصل دراسي  وبقيمة تعاقدية تزيد عن 94 مليون جنيه .

فيما أكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بإعتبارها أولي المحافظات في نسبة التعليم.

وخلال زيارته لمدينة الشهداء تفقد المحافظ وحدة طب الأسرة بإبشادي وإستفسر من مديرة الوحدة عن حجم الأعمال وأهم مطالبها ، حيث كلف المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بإعداد مذكرة لكافة مطالب الوحدة والعرض عليه
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهداء بتكلفة 18 مليون جنيه
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهداء بتكلفة 18 مليون جنيه
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهداء بتكلفة 18 مليون جنيه
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهداء بتكلفة 18 مليون جنيه
محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمدرستين بالشهداء بتكلفة 18 مليون جنيه
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