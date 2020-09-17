جنرال موتورز تنوي إنتاج تاكسي طائر

كشفت عملاق السيارات الأمريكية جنرال موتورز عن رغبتها في إنتاج سيارة طائرة خلال السنوات المقبلة، كما أعلنت ماري بارا المديرة التنفيذية لـ جنرال موتورز عن اهتمام الشركة باقتحام مجال السيارات المدنية الطائرة.





كما يعتبر اعتماد جنرال موتورز في مشروعها التصنيع سيارة الأجرة الطائرة على المحركات الكهربائية شبه مؤكد خاصة أن الشرطة تعمل على تطوير بطاريات كهربائية جديدة.





وأكدت جنرال موتورز أنها تضمن البطاريات الكهربائية، وهو ما سيجعلها عملية في حال استخدامها في سيارات الأجرة الطائرة، ومن المنتظر أن تستخدم جنرال موتورز بطاريتها الكهربائية الجديدة كبيرة المدى في موديلات جمس همر وكاديلاك.







