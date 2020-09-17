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سيارات

جنرال موتورز تنوي إنتاج تاكسي طائر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:00 م
جنرال موتورز
جنرال موتورز
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أماني نوار
كشفت عملاق السيارات الأمريكية جنرال موتورز عن رغبتها في إنتاج سيارة طائرة خلال السنوات المقبلة، كما أعلنت ماري بارا المديرة التنفيذية لـ جنرال  موتورز عن اهتمام الشركة باقتحام مجال السيارات المدنية الطائرة.

كما يعتبر اعتماد جنرال موتورز في مشروعها التصنيع سيارة الأجرة الطائرة على المحركات الكهربائية شبه مؤكد خاصة أن الشرطة تعمل على تطوير بطاريات كهربائية جديدة.

وأكدت جنرال موتورز أنها تضمن البطاريات الكهربائية، وهو ما سيجعلها عملية في حال استخدامها في سيارات الأجرة الطائرة، ومن المنتظر أن تستخدم جنرال موتورز بطاريتها الكهربائية الجديدة كبيرة المدى في موديلات جمس همر وكاديلاك.


يذكر أن شركة جنرال موتورز الأمريكية أعلنت  أمس-  أنها منحت عقدًا بقيمة 214.3 مليون دولار لإنتاج أحدث مركبة فرقة مشاة تابعة للجيش الأمريكي باسم ISV .



وقالت الشركة إن السيارة الجديدة ISV  تستند إلى سيارة شفروليه كولورادو ZR2 للطرق الوعرة ، فقد تم تصميمها باستخدام الأجزاء الجاهزة في الغالب، وسيتم تشغيلها بمحرك Duramax التربيني.
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