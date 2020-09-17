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فن

عرض مسرحية "فركش لما يكش" بملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة - نبيل العدوي

أعلنت إدارة الدورة الرابعة لملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة  "سهير عبد القادر" والمقرر انطلاقها  ١٨ أكتوبر المقبل بالمسرح الكبير  بدار الأوبرا المصرية عن إقامة عدد من الفقرات الفنية ضمن فعاليات الملتقي ومن ضمنها مسرحية "فركش لما يكش" للمخرج "شوقي حجاب" بالإشتراك مع أولادنا.


وتعد فركش لما يكش مسرحية استعراضية للأطفال قدمها البيت الفنى للمسرح على مدار سنوات بنجاح كبير، حيث يقدم العرض قيمة مهمة تحث على أهمية العمل ونشر قيم التعاون ومحبة الجماعة والتكاتف والتعايش والابتعاد عن الكسل والشر ومساعدة الأخرين، وذلك من خلال قصة النمر فركش، الذى يعانى حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجره أصدقاؤه ومضوا فى حياتهم.


المسرحية، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ومن تأليف وإخراج شوقى حجاب، وبطولة مجموعة من فنانى مسرح العرائس.


يذكر أن ملتقي أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تقيمه مؤسسة أولادنا سنويا برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج, الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة ، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.


ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلًا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

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