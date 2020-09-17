مصطفى بكري: البرلمان الجديد من أهم المجالس النيابية في مواجهة التحديات.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك إحساسا كبيرا بأن الفترة القادمة ستشهد حراكا سياسيا وسيكون هناك انتخابات برلمانية وسيكون هناك اختيارات لا تتوقف.





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أنه من المتوقع أن يتم إعلان القائمة المنتخبة يوم السبت القادم.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن التأخيرات كانت من حزب الوفد لأنه لم يقدم كامل قوائمه، مؤكدا أنه سيكون هناك تغييرات تجري في بعض القوائم.





وأشار بكري إلى أن حزب مستقبل وطن اتفق مع 12 حزبا آخر على تخصيص مقاعد للفردي والقوائم وهناك توقع أن تكون هناك نسبة كبيرة للأحزاب وسيكون هناك معارضة ممثلة وسيكون التمثيل أكبر من أى وقت سبق.



