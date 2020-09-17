نائب يكشف أهم القوانين في أجندة البرلمان القادم

قال النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن مجلس النواب الحالى أصدر عددًا كبيرًا جدا من القوانين الهامة في أدوار الانعقاد الخمسة.



وأشار "الشورى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أهم هذه القوانين هى قانون التأمين الصحى الشامل وقوانين تتعلق بضباط الشرطة والجيش وقانون التصالح فى مخالفات والبناء وقانون التجارب السريرية.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك عددًا من القوانين التى لم يستطِع البرلمان الحالى أن ينجزها، وستكون على أولويات مجلس النواب القادم، وهى قانون العلاج الطبيعى، وقانون المسئولية الطبية.



كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.





ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.





وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.





وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.





وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.