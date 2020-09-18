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ديني

كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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محمد شحتة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خطبة الجمعة اليوم، ستكون بعنوان: "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"، وأن الخطبة ستكون أيضا في حدود عشر دقائق وبذات ضوابط إقامة الجمعة الماضية.

من ناحية أخرى قال وزير الأوقاف إن جماعة الشيطان وكتائبها الإلكترونية دأبت على الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبتها إلى بعض المسئولين كذبا وافتراء بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق. 

وأضاف جمعة في بيان له قائلا: العجب العجاب أن يدعي هؤلاء الأفاكون المجرمون أنهم حماة الدين والفضيلة . ومن ذلك إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين  المساجد فيه ، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق ، و لا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد ، ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة بالإخوان سابقا ومن يدور في فلكها و مصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات ، مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة ، والافتراء عليها إثما وبهتانا ، وتقويلها ما لم تقله ولَم تنشره دون حياء أو خجل. 
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