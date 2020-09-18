الفرح تحول إلى مأتم .. مصرع وإصابة 8 أشخاص بينهم أطفال في حادث سير خلال حفل زفاف بالشرقية.. تفاصيل

الفرحة تحولت الي حزن والزغاريد تحولت الي صراخ والضحكات تحولت الي بكاء والدماء إنتشرت في جميع أرجاء المكان وذلك عقب حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري ميكروباص كان أصحابها في طريقهم لحضور حفل زفاف بمحافظة الشرقية.

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حالة من الحزن سادت جميع الحضور وكل من شاهد الحادث وخاصة عقب مصرع 5 أخاص بينهم أطفال وإصابة 3 أخرين جميعهم من أسرة واحدة خلال حفل زفاف بمركز ههيا بمحافظة الشرقية .

يافرحة ماتمت..بهذة الكلمات بدء عدد من الاهالي حديثهم لموقع صدي البلد والذين أكدو أن طريق "ههيا ابوكبير" دائما ما يشهد وقوع الحوادث والكوارث وأن هذة الحادثة ليست الأولي من نوعها دون وجود أي إهتمام بهذا الطريق.

وأستكمل أهالي القرية ان الحادث وقع منذ ساعات قليلة وتحديدا بالقرب من مدخل قرية العدوة خلال حفل زفاف وتم إصطدام سيارة ملاكي بمجموعة من السيارات مما اسفر عن مصرع وإصابة قرابة 8 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة بينهم أطفال.

وأكد مصدر بمديرية الصحة انه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين الي مستشفيات ههيا والأحرار التعليمي وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفي وتم إخطار الإجهزة الأمنية والتي إنتقلت الي مكان البلاغ .

كان خمسة أشخاص،لقو مصرعهم، وأصيب ثلاثة آخرين بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، منذ قليل،في حادث تصادم بين عدة سيارات في حفل زفاف بالقُرب من مدخل قرية "العدوة" بطريق الزقازيق – أبو كبير دائرة مركز شرطة ههيا وتم نقل المصابين والتحفظ علي الجثامين بمشرحة المستشفي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بالقُرب من مدخل قرية العدوة بطريق "الزقازيق – أبو كبير" خلال حفل زفاف.

وأكد مصدر طبي ان الحادث أسفر عن مصرع كلا من " محمد السيد مسعود " 35 عاما وشقيقه " ياسر" 31 عاما وزوجتيهما " همت " و" أماني" بالإضافة لوفاة أبن الأول " سيف " 4 سنوات وإصابة أبنته " مكة " 3 سنوات " و3 آخرين وهم طفل 4 سنوات وشابين أحدهما 29 عاما و33 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى "ههيا" المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.