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بين الناس

مواطن من ذوي الهمم يناشد المسئولين للحصول على معاش والده

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن محمود حمزة عبد النبى عبد الفتاح من المحلة الكبرى محافظة الغربية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من أجل الحصول على معاش والده.

قال فى رسالته: "أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، عندى شلل الأطفال من صغري، وأنا موظف فى الوحدة المحلية كاتب، ومعايا بطاقة الخدمات المتكاملة وعايز معاش ابويا ربط المعاش بالمرتب، يحق لي هذا وفق اللائحة التنفيذية لقانون المعاق قانون رقم 10/2018.

التواصل مع القارئ  01013402450
الرقم القومى 28006191601011

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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