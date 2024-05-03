الرئيس الكيني: تضرر البنية التحتية للبلاد بسبب الأمطار الغزيرة

قال الرئيس الكيني وليام روتو، اليوم الجمعة 3 مايو 2024 إن الأمطار التي هطلت على كينيا أودت بحياة 210 أشخاص في الفترة من أبريل إلى مايو.

وأكد الرئيس الكيني أن الفيضانات والأمطار الغزيرة، تسببت في تضرر البنية التحتية للبلد الواقع في شرق أفريقيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأضاف روتو أنه كان يؤجل استئناف الفصل الدراسي بعد العطلة بسبب مشاكل النقل، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار حتى نهاية شهر مايو وربما بعد ذلك.

وفي 29 أبريل، ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن حاكمة مقاطعة ناكورو سوزان كيهيكو، أن انهيار السد في وسط كينيا أدى إلى مقتل 42 شخصا.