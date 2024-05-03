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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قبل شم النسيم.. الحبس 5 سنوات عقوبة بيع منتجات فاسدة ومنتهية الصلاحية

إجازة شم النسيم
إجازة شم النسيم

يفصلنا عن موعد قدوم شم النسيم 3 أيام، فوفقا لما حدده مجلس الوزارء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يحل علينا شم النسيم، يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 ويكون إجازة رسمية.

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قبل شم النسيم.. أعرف ازاي تفرق ما بين الفسيخ الفاسد والصالح| فيديو

شم النسيم، من الأيام الذي تنتظرها الأسر المصرية، كل عام، لانتشار عادة شرائهم الرنجة والفسيخ والأسماك.

استغلال التجار يوم شم النسيم

يقابل بعض التجار، لهفة المواطنين على شراء الأسماك والرنجة، في شم النسيم، ببيع منتجات فاسدة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، بأسعار أقل من المتعارف عليه، وهو ما عاقب عليه قانون  الغش والتدليس، والعقوبات.

 قانون الغش والتدليس

نص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، مَن غَش السلع الغذائية المتداولة بصورة تؤدي إلى ضرر في صحة الإنسان.

تطبق العقوبة على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من أغذية الإنسان أو الحيوان، أو المنتجات الصناعية أو الطبيعية المعدة للبيت، كما في حال طرح أو عرض أي من هذه المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها، ويكون التاجر على علم بذلك.

قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

شم النسيم إجازة رسمية الرنجة الفسيخ شراء الأسماك والرنجة قانون الغش والتدليس

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