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اقتصاد

قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة اليوم.. تفاصيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الاهرام – اسكان الشباب – اسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية ).


وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة  مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020.


ويأتي ذلك نظرا  لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة اكتوبر الجديدة  ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

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