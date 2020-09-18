قطع المياه عن 11 منطقة بالجيزة اليوم.. تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الاهرام – اسكان الشباب – اسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية ).









وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 18/9/2020 حتي الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020.









ويأتي ذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة اكتوبر الجديدة ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.



