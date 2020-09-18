AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الدولار ينهار.. أكبر خسارة أسبوعية للعملة الأمريكية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
الدولار
الدولار
Advertisements
سمر صالح
تمسك الدولار بنطاقات ضيقة للتداول اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات مناظرة رئيسة، بعد أن ألقت بيانات سلبية بظلال من الشك على التوقعات الاقتصادية، بينما ساهمت تعليقات إيجابية من وزير المالية في نيوزيلندا في دعم عملة البلاد.

وتخلى الدولار عن مكاسب حققها بعد أن قام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بتحديث توقعاته الاقتصادية هذا الأسبوع، لينزل إلى منطقة سلبية  وسجل الدولار في أحدث تعاملات 92.923 مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه صوب تكبد خسارة 0.3% في الأسبوع.

وأظهرت بيانات أمريكية أمس الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ظلت مرتفعة عند 860 ألف طلب، بينما انخفض نشاط البدء في تشييد المنازل وتراجع مؤشر للأعمال.

وقال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء، إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي بأقل بكثير من توقعات سابقة في 2020 وتعهد بإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى شديد الانخفاض لفترة طويلة.

ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار مقابل الين عند 104.81، بعد أن بلغ أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 104.52 وخلال الأسبوع، تراجع الدولار ما يزيد عن 1.2% مقابل العملة اليابانية، ويتجه صوب تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف يونيو.

ومقابل اليورو، حام الين عند أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر البالغ 123.29 والذي لامسه أثناء الليل، ويجرى تداوله عند 124.18.

وبقيت السوق في نطاقات ضيقة في آسيا على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6785 دولار أمريكي، بعد أن بدا وزير المالية جرانت روبرتسون إيجابيا بشأن آفاق التعافي في البلاد في مقابلات تلفزيونية.

واشترى الجنيه الاسترليني 1.2959 دولار، بعد أن خسر نحو سنت عقب أن قال بنك إنجلترا المركزي إنه يبحث عن كثب الكيفية التي قد يطبق بها أسعار الفائدة السلبية في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وصعود البطالة واحتمال حدوث صدمة جديدة بفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن الاسترليني قلص خسائره في وقت لاحق، بعد أن ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، قالت إنها مقتنعة بأن إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا ما زال ممكنا.

في غضون ذلك، جرى تداول اليورو عند 1.1849 للدولار اليوم. وستكون بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو المقرر صدورها الأسبوع القادم محور التركيز، فيما يقول بعض المحللين إن صدور بيانات قوية قد يصل بالعملة الموحدة مجددا إلى مستوى 1.19 مقابل الدولار.

وجرى تداول الدولار الأسترالي عند 0.7310 دولار أمريكي، بينما سجل الفرنك السويسري في أحدث تعاملات 0.9086 مقابل العملة الأمريكية.

وبلغ اليوان في المعاملات الخارجية 6.7521 للدولار، بعد أن سجل مستوى مرتفعا عند 6.7332، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثامن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب 1%.. تفاصيل

الدولار يقفز.. أكبر ارتفاع أسبوعي لـ العملة الأمريكية خلال 4 أشهر

الدولار يرتفع مع صعود العائدات الأمريكية بفضل توقعات مجلس الاحتياطي

ترشيحاتنا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

الأولى بعد رحيل كارتيرون.. موعد مباراة الزمالك أمام أسوان والقنوات الناقلة

اختبار جديد لكورونا.. النتيجة في ساعة ونصف فقط والدقة 94%

الحكومة: استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات بمقابل مادي غير حقيقي

إصدار ترخيص للسيارات حتى 2030 سي سي وبدل فاقد أو تالف للرخص.. خدمات جديدة تقدمها الداخلية للمواطنين.. والرسوم تسدد إلكترونيا

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا.. حقيقة أم شائعة ؟

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

رئيس الوزراء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالبحر الأحمر بتكلفة 411.5 مليون جنيه

فى 57 شركة ومصنعا.. القوى العاملة تعلن عن 6193 فرصة عمل برواتب تصل لـ5500 جنيه

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة نية وهي أكبر مني بـ 6 سنوات .. وأحلى تكريم ليا لما الرئيس قال «الله المستعان»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز