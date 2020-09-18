تعرف على رد فعل عمرو دياب بعد استماعه لـ أغنية "قالي الوداع" للمرة الأولى

كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن رد فعل الفنان عمرو دياب، بعد سماعة لـ اغنية "قالي الوداع" للمرة الاولي، وذلك من خلال منشور علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وقال بهاء الدين محمد من خلال المنشور: #قالى_الوداع .. عمرو بعتلى اللحن أركب عليه بعد ساعة كلمنى قالى إيه الأخبار ؟ قولتله لسه ماكتبتش غير سطرين قالى سمعنى".





وتابع بهاء الدين محمد قائلًا :"قولتله ( قالى الوداع وح أقوله إيه هو الوداع يتقال فيه إيه) فوجئت بصوته المليان فرحه بضحكه وقالى خِلصت خِلصت خلاص وطريقة إستقباله فرحتنى وقعدت كملتها وهى دى الطاقة اللى بيديها لأى حد بيكتبله أو بيشتغل معاه.



