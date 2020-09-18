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أخبار العالم

576 حالة جديدة.. السعودية تعلن ارتفاع حصيلة إصابات كورونا لأكثر من 328 ألفا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:56 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 576 إصابة جديدة بـفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم أن إجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الأن في المملكة بلغ 328.720 حالة.  

كما سجلت الصحة السعودية 31 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي كوفيد 19 وحتي الأن 4.430 حالة.
 
وسجلت المملكة العربية السعودية  1.145 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس المستجد داخل المملكة الي 308.352 حالة. 
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