AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لست سعيدا بعضلاتك.. لوفرين لـ محمد صلاح: من فضلك ارتد ملابسك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:03 م
محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
أشاد الكرواتي ديان لوفرين مدافع سان بطرسبورج الروسي بالقوة البدنية للنجم المصري محمد صلاح.

كان لوفرين، صديق صلاح المفضل، غادر ليفربول خلال الصيف الحالي إلى صفوف سان بطرسبورج الروسي.

ونشر لوفرين صورة لـ محمد صلاح عبر  حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب:" تواصلت مع أخي محمد صلاح، ويبدو أنه سعيد للغاية، ربما بسبب رحيلي عن ليفربول".

وتابع: سعيد جدا بالتواصل مع محمد صلاح، ولكنني غير سعيد بعضلاتك، من فضل ارتد ملابسك في المرة القادمة .. شكرا لك".

ويستعد محمد صلاح رفقة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا ليفربول يعن رحيل نجم الفريق إلى الدوري الروسي

محمد صلاح يودع صديقه لوفرين بعد رحيله عن ليفربول.. فيديو

محمد صلاح يودع لوفرين برسالة مؤثرة

بكيت قبل المباراة الأخيرة.. لوفرين يودع محمد صلاح

لو طالت المسافات.. ظهور جديد لمحمد صلاح مع لوفرين عبر الفيديو

لوفرين صديق محمد صلاح يتحدث لـ صدى البلد.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب دعم الإخوان والتدخلات الاستفزازية.. العربية: مصر تجاهلت الرد على طلب تركيا بشأن الحوار

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

يجعل حياتك مليئة بالهموم.. خطيب المسجد الحرام: احذر هذا الفعل

سيد عبد الحفيظ يعلن بشرى سارة بشأن تحليل كورونا للاعبي الأهلي

بكفالة 40 ألف جنيه.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب فى ترويع ابنتهما

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الشراشيب والكعب العالي.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

دراسة تحذر: مصابو كورونا ينقلون العدوى إلى حيواناتهم الأليفة

علامتين في الوجه تشير إلى نقص فيتامين ب 12