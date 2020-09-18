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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يمنح أمير الكويت رتبة «قائد أعلى»

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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صدى البلد
صرح وزير شئون الديوان الأميري الكويتي  الشيخ علي جراح الصباح بأن الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى  للشيخ  صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020.

ويأتي هذا التكريم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافًا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده الشيخ صباح الاحمد في المنطقة والعالم وتتويجًا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية التي امتدت على مدى عقود، وتزامنًا مع قرب حلول الذكرى الستون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وقد مثل أمير دولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد في مراسم استلام وسام  الاستحقاق.
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