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اقتصاد

مطور: التصدير العقاري يوفر العملة الصعبة ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
استثمار عقارى
استثمار عقارى
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس محمد لاشين، مطور عقارى، عن أهمية التصدير العقارى للاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.

وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أنه من الهام لكل شركة بشكل منفصل وللاقتصاد ككل أن تعمل على زيادة نسبة تصدير العقارات وبيعها للمصريين بالخارج أو غير المصريين خاصة بمنطقة الخليج، التى توجد بها أعداد كبيرة من المصريين أو من المواطنين الراغبين فى تملك عقار بمصر بعد التيسيرات التى قدمتها الحكومة المصرية للأجنبي مالك العقار بمصر.

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وأشار إلى أنه على الشركات أن تبدأ فى تيسير الإجراءات وتوفير مرونة أكبر فى التعامل، لأنه برغم ما قدمته الدولة من تيسيرات؛ فلا زالت هناك اجراءات طويلة، تتطلب بعض الوقت، وهو ما لا يتفهمه الطرف الأجنبي، وعلينا أن نيسر الإجراءات لأقصي درجة ممكنة.

وأوضح، أن التصدير للعقار يوفر عملة صعبة نحن بحاجة إليها، ويظل الأصل موجود بمصر وكل تعامل عليه يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة يجب أن تحصل مصر على نسب أكبر من حجم التصدير العقارى بمنطقة الشرق الأوسط.
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