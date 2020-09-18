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توك شو

ساعة ونصف تعامل.. ضابط حرس حدود يكشف تفاصيل ضبط عناصر مهربة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:22 م
رجال الجيش
رجال الجيش
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عادل نصار
كشف الرائد محمود المغازي الضابط بسلاح حرس الحدود بالقوات المسلحة، تفاصيل عمليات تأمين الحدود المصرية ضد أعمال التهريب.

وقال المغازي، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن أغلب الضبطيات تكون مواد مخدرة وأسلحة وذخيرة وأدوية مجهولة المصدر أو مستحضرات تجميل وسجائر كلها مجهولة المصدر.

وروى الرائد محمود المغازي، علمية ضبط عناصر تهريب، قائلا: "مجموعة مهربة حاولت إدخال شحنة من المخدرات، وتم رصد العناصر وعمل كمائن لهم، قابلناهم وتم التعامل معهم".

وتابع الرائد محمود المغازي،: "بمجرد أن قابلناهم بادروا بإطلاق النار، ولا يسلمون أنفسهم بسهولة وتم عمل مطاردة والقبض عليهم"، مستدركا: "قعدنا ساعة ونصف من التعامل معهم وتم القبض عليهم".

وأكمل الرائد محمود المغازي ضابط بسلاح حرس الحدود بالقوات المسلحة المصرية: "بعد عمل حصر للمضبوطات وجدنا 1170 كيلو جرام من الحشيش وتم ضبط 4 أفراد و 3 سيارات".
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