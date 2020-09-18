لن نسمح لتركيا بالتدخل| الجيش الليبي يعلن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، تفاصيل المرحلة المقبلة فيما يخص النفط الليبي.





وأعلن المسماري ، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الجمعة، عن تكوين لجنة تشرف على ايرادات النفط، متابعا: اتفقنا على اعادة تصدير النفط الليبي من جميع المرافئ الليبية.





وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، "اتفقنا على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا"، لافتا إلى أننا دعمنا أحمد معيتيق في المنطقة الغربية.





وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أنه دعم المؤسسات الوطنية للنفط لتأمين حقول النفط، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تحارب الإرهاب والفساد.





وفي السياق نفسه أشار إلى أنه لن يتم السماح لتركيا، التدخل في ملف النفط الليبي، مضيفا أن هدفنا عدم استفادة الارهابيين والمليشيات والمرتزقة وتركيا من النفط الليبي.





كما أشار المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إلى أن ليبيا تعاني من مشكلة السيولة وتدني مستوى الخدمات، مؤكدا أنهم فتحوا حوارا مع القبائل الليبية المختلفة.